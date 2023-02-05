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Fenerbahçe Beko, hava şartlarından dolayı Konya'dan otobüsle dönüyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, hava şartlarından dolayı Konya'dan otobüsle dönüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde AYOS Konyaspor Basketbol'u deplasmanda 62-61 yenen Fenerbahçe Beko, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a otobüsle dönme kararı aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde AYOS Konyaspor Basketbol'u deplasmanda 62-61 yenen Fenerbahçe Beko, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a otobüsle dönme kararı aldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle sarı-lacivertli takımın İstanbul'a uçakla dönemediğini belirterek, "Fenerbahçe Bekomuz, uçaklar kalkmadığı için Konya'da otobüsle dönüyor. Yolları açık olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe İstanbul Konya Spor Haberler

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