Fenerbahçe Beko, hava şartlarından dolayı Konya'dan otobüsle dönüyor Spor Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde AYOS Konyaspor Basketbol'u deplasmanda 62-61 yenen Fenerbahçe Beko, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a otobüsle dönme kararı aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde AYOS Konyaspor Basketbol'u deplasmanda 62-61 yenen Fenerbahçe Beko, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a otobüsle dönme kararı aldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle sarı-lacivertli takımın İstanbul'a uçakla dönemediğini belirterek, "Fenerbahçe Bekomuz, uçaklar kalkmadığı için Konya'da otobüsle dönüyor. Yolları açık olsun." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA / Spor Fenerbahçe Beko Fenerbahçe İstanbul Konya Spor Haberler

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