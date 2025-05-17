Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı büyük farkla mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı büyük farkla mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 94-70 kazandı.

Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 16 sayı, 6 ribaund ve Wade Baldwin 15 sayı, 3 asist ile takımlarının en skoreri oldular. Galatasaray'da ise Buğrahan Tuncer 15 sayıyla takımının en iyisi oldu.

GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki galibiyet serisini 7 maça çıkararak ligdeki 27. galibiyetini aldı ve sezonu lider tamamladı. Galatasaray, 15. yenilgisini aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımithat yılmaz:

adil olan heryerde en büyük fener

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