Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı büyük farkla mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 94-70 kazandı.

Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 16 sayı, 6 ribaund ve Wade Baldwin 15 sayı, 3 asist ile takımlarının en skoreri oldular. Galatasaray'da ise Buğrahan Tuncer 15 sayıyla takımının en iyisi oldu.

GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki galibiyet serisini 7 maça çıkararak ligdeki 27. galibiyetini aldı ve sezonu lider tamamladı. Galatasaray, 15. yenilgisini aldı.