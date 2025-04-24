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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'unda Paris Basketball'u 89-72 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'unda Paris Basketball'u 89-72 Mağlup Etti
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisinin ikinci maçında Paris Basketball'u 89-72 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer oyuncusu 20 sayı atan Tarık Biberovic oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Emilio Perez, Ioannis Foufis

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 2, Baldwin 11, Melli 7, Sertaç Şanlı, Hayes-Davis 16, Tarık Biberovic 20, Hall 9, Pierre 5, Guduric 13, Bango, Colson 6, Birch

PARIS BASKETBALL: Shorts 18, Malcolm 8, Hifi 15, Ward 10, Cavaliere, Sy 3, Herrera, Kratzer, Hayes 4, Jantunen 9, Dossou-Yovo, Ouattara 5

1'İNCİ PERİYOT: 29-20

DEVRE: 61-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-57

EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 89-72 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-lacivertli ekipte 20 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 14-10 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 9 sayılık farkla 29-20 üstün tamamladı. İkinci periyotta da rakibine hücumda üstünlük kuran Fenerbahçe, devre arasında 3 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 52-38. Nicolo Melli ve Marko Guduric'in üst üste bulduğu isabetli atışlar, periyot sonuna 1.54 kala Fenerbahçe'yi 18 sayı öne geçirdi. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 23 sayılık farkla 61-38 önde bitirdi.

Üçüncü periyot dengeli başladı ve ilk 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe, 68-45 üstün geçti. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 19 sayılık avantajla girdi: 76-57. Dördüncü ve son periyodun hemen başında Paris Basketball, Mikael Jantunen ve TJ Shorts'un bulduğu sayılarla farkı 15 sayıya indirdi: 76-61. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 89-72 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketball'un ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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