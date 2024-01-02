Fenerbahçe Beko Euroleague'de Kızılyıldız'a mağlup oldu

THY Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu skorla Euroleague'deki 8. mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça Fenerbahçe Beko; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley beşiyle başladı. İlk yarıyı 35-34 önde kapatan sarı-lacivertliler, müsakayı 85-76 kaybetti.

Nigel Hayes-Davis kaydettiği 21 sayıyla takımın skoreri oldu. Scottie Wilbekin 14, Johnathan Motley de 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Euroleague'de üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugünkü sonuçla ligde 8. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci ayağında 4 Ocak Perşembe günü Maccabi Playtika ile karşılaşacak. Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak 19. hafta müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. - İSTANBUL