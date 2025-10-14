Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Dubai Basketbol'a Mağlup Oldu
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4. haftasında Dubai Basketbol'a karşı oynadığı maçta 69-93'lük skorla mağlup oldu. İlk üç periyotta geride kalan temsilcimiz, zor bir mücadele sergiledi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Rain Peerandi, Thomas Bissuel
FENERBAHÇE BEKO: Hall 10, Colson 12, Jantunen 4, Birch, Wilbekin 7, Baldwin 12, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Melli 3, Onuralp Bitim 6, Metecan Birsen 4, M. Mahmutoglu
DUBAİ BASKETBOL: Bacon 21, Wright 7, Prepelic 13, Petrusev 11, Kabengele 26, Bertans 13, Abass 2, Armstrong, Kamenjas, Dangubic
1'İNCİ PERİYOT: 20-25
DEVRE: 31-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-71
Fenerbahçe Beko zorlandığı maçın ilk periyodunu Zagars'ın serbest atışlarının ardından Baldwin'in smacıyla 5 sayı geride tamamladı. 2'nci periyotta rakip takım farkı artırarak soyunma odasına 31-46 önde gitti. 3'üncü periyodu da 48-71 geride kapatan temsilcimiz maçtan 69-93 mağlup ayrıldı.