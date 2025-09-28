Haberler

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı'nın yeni adresi sürpriz

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı'nın yeni adresi sürpriz
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, bu sezon Euroleague'de mücadele edecek Dubai Basketbol takımına transfer oldu.

2.12 boyunda olan 34 yaşındaki milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu.

FENERBAHÇE BEKO'DAN AYRILDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile Basketbol Süper Ligi, Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan pivot, yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdı.

YENİ DURAĞI DUBAİ

Sertaç, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Dubai Basketbol'a imza attı. Dubai ekibi, transferle ilgili duyuruyu resmi internet sitesinden yaparken oyuncunun kariyerine dair bilgiler aktarıldı. 2025-2026 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek olan Dubai Basketbol'dan, Sertaç'ın yeteneği ve liderliği ile takıma deneyim getireceğine dikkat çekildi.

