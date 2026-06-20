Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, muhteşem bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kupa seremonisinin ardından Melih Mahmutoğlu, Nando de Colo ve Onuralp Bitim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun ve zorlu bir sezon olduğunu belirten Melih, "Sonunda 3 kupa ve dörtlü finalle bitirdik. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni de alarak tarih yazmıştık. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Burada Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Onları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Biz de mutluyuz, artık önümüzde güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz, tatil yapacağız. Bu takım bu sezon gösterdiği performanstan, başarıdan dolayı bunu hak etti. Bir kere daha tarih yazdık. Tüm taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Aziz başkanımız geldi ona da armağan olsun. Sadettin başkan ve Cem Ciritci ağabeye teşekkür ediyoruz. Herkesin bizde emekleri çok. Güzel bir aile ortamı var." diye konuştu.

Profesyonel kariyerini noktalayan Fransız oyuncu Nando de Colo ile ilgili de konuşan Melih, "Müthiş bir kariyer, müthiş bir insan. Onunla oynadığım için bir kere daha mutluyum. Tüm taraftarımıza kupa armağan olsun." ifadelerini kullandı.

De Colo: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Fransız oyun kurucu Nando de Colo, kariyerini sonlandırmasına karşın basketbolun içinde kalacağını belirtti.

Geleceğe bakmaları gerektiğinin altını çizen 38 yaşındaki oyuncu, "Benim için harika bir andı. Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız." şeklinde konuştu.

Gelecek için plan yapmadığını anlatan de Colo, "Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Başantrenör olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şimdi ise biraz dinlenmek istiyorum." dedi.

Basketbolda hikayeler olduğunu dile getiren Nando de Colo, "Fenerbahçe'den ilk ayrıldığım zaman, geri döneceğimi düşünmemiştim. İşte buraya geldim. Çok mutluyum. Fenerbahçe, harika bir kulüp. Harika taraftarlara sahipler. Onlara çok saygı duyuyorum. Ailem de İstanbul'da olmayı seviyor. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Emeklilik için doğru bir zaman. Durmam lazım ve gelecekte ne olacağını beklemem lazım. Şu anda çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Onuralp Bitim: "Dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz"

Sarı-lacivertli oyuncu Onuralp Bitim, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon üçüncü kupamızı aldık. Dörtlü finale kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey. Fakat Fenerbahçe'nin her zaman alıştığı, hak ettiği şey. Fenerbahçe armasının ve formasının ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Sporun güzel kısımlarından bir tanesi de bir şey bitiyor, sonra yenisi başlıyor. Bu akşam özellikle üçüncü kupayı Fenerbahçe ailemle birlikte çok güzel kutlayacağım. Ondan sonra da ay-yıldızlı milli görev var. Orası da çok ayrı bir gurur. Çağrılmak her zaman çok büyük lütuf. Umarım ay-yıldızlı formayla da en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek Dünya Kupası'na gideceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.