Fenerbahçe Beko: EuroLeague Final Four'da Hedef Kupa

FENERBAHÇE Beko, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek EuroLeague Final Four'u öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte başantrenör Sarunas Jasikevicius, genel menajer Derya Yannier ile oyuncular Melih Mahmutoğlu Tarık Biberovic, Nicolo Melli, Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker yer aldı.

SARUNAS JASIKEVICIUS: ÇOK ZOR BİR FİNAL FOUR OLACAK

Her zamanki gibi zor bir dörtlü final olacağını dile getiren Sarunas Jasikevicius, "Favori olan bir takımla karşılaşacağız. Doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olarak herkesi yenebiliriz. Atmosferin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Final fourun birinci kuralı atmosferden, otelden, medyadan etkilenmemek. Fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanız gerekecek. Kesinlikle her zaman olduğu gibi çok zor bir final four olacak" dedi.

'BU SERÜVEN BOYUNCA KENDİ YOLUMUZU BULMAYA ÇALIŞTIK'

Sezon boyunca yaşadıkları sakatlıklardan bahseden Jasikevicius, "Bu serüven boyunca kendi yolumuzu bulmaya çalıştık. Basketbol anlamında geliştirmemiz gereken çok şey vardı. Sakatlıklar bizi yavaşlattı. Play-off öncesinde takım olarak bir araya geldik ve o dönemi iyi geçirdik. Zalgiris serisi öncesinde sağlıklı kalmamız önemliydi. Hem final four için hem de Türkiye'de ilk sıra için mücadele etmeye devam ediyoruz. İyi ve doğru insanlarla doğru yapıyı oluşturmak çok önemli. Burada tabii ki bütçe devreye giriyor ama bu işin birçok bacağı var. Bu sene Avrupa Ligi'ne yüksek bütçeli 2 takım girdi. Onlar da gelişerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, stresli olup olmadığıyla ilgili gelen soruya, "Bugünlerde çok rahatım. Özellikle Beşiktaş maçına 24-1 rakip takım lehine başlanınca bu konuda zirveye çıktım diyebilirim" cevabını verdi.

DERYA YANNİER: BU NORMAL BİR BAŞARI DEĞİL, KOLAY DEĞİL

Elde edilen başarının kolay olmadığına değinen genel menajer Derya Yannier, "Türk basketboluna öncülük yapıyoruz. Bu sebeple gururluyuz. Tek bir isteğim var, bunun normalleşmemesi. Bu normal bir başarı değil, kolay değil. Son 4 takım arasına kalmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Bütün serüvenin sonunda burada olabilmek çok önemli. Bunun yurt dışındaki yansıması çok pozitif. Umarım ki burada da anlaşılıyordur. Haftaya final fourda olacağız ve kupayı kazanmak için parkeye çıkacağız. Umuyorum ki kupayı bu müzeye getiririz" sözlerini sarf etti.

'HİÇBİR ORGANİZASYON İÇİN BU KADAR SIK YÖNETİM VE BAŞKAN DEĞİŞİMİ OLAĞAN BİR ŞEY DEĞİL'

Sarı-lacivertli ekipte 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili konuşan Yannier, "Hiçbir organizasyon için bu kadar sık yönetim ve başkan değişimi olağan bir şey değil. Enteresan bir anımız da var. Bu sene başında seçim olduğunda bunu takıma anlatmam gerekiyordu. Başkanın değişeceğini söylediğimde 'Geçen sene tarihi bir sezon geçirdik, nasıl başkan değişiyor' düşüncesi vardı. Tabii ki yabancı oyuncular açısından anlamak kolay olmuyor. Ama başkan ve yönetimin bize rahat çalışma alanı sağlaması çok iyi. Bir önceki yönetimle çok uyumlu şekilde çalışıyorduk, yönetim değişince sağ olsunlar aynı alanı bize sağladılar ve iyi çalıştık. Umuyorum ki bu sağlıklı ortamı devam ettiririz" sözlerini kullandı.

Derya Yannier, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bütçe önemsiz dersek doğru bir şey söylemiş olmayız. Ama bu her şey demek değil. Bütçe her şey olsa, parayı harcayan takım, oyuncuların bir önceki sezonki performansına göre transfer yapardı. Bu işin içinde ciddi bir insan faktörü var. Buradaki reaksiyonları öngörmeniz gerekiyor. Sene içinde başınıza gelen bütün olayları doğru yönetmeniz gerekiyor. Önünüze hep farklı problemler çıkıyor. Bütçe ve kadro kalitesi elbette önemli ama kazanacak karakterleri bir araya getirmek çok önemli. Takım içi dengeleri gözeterek doğru oyuncuları kadroya katmak gerekiyor. Bizim için en önemli şey gelen oyuncunun kazanan bir organizasyonun parçası olması. Biz bu anlamda şanslıyız diyebilirim."

MELİH MAHMUTOĞLU: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

EuroLeague kupasını bir kez daha kazanmak istediklerini vurgulayan kaptan Melih Mahmutoğlu, "Kupayı kazanmak istiyoruz. En önemlisi buradan hazır şekilde gidip Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip finale kalmak. Tekrar kupayı ülkemize getirmeyi çok istiyoruz. İnşallah oradan kupayla döneriz. Tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Çevremden çok kişinin geleceğini ve bilet talebinin çok olduğunu biliyorum. Dörtlü finaller her zaman çok güzel oluyor. Bizim düşüncemiz saha içinde. Sahada performansımızı gösterip inşallah ülkemize tekrar bir kupa kazandıracağız. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef kupadır. Sıradanlaştırma durumuna gelince, özellikle kendi medyamızdan amatör şubelerle alakalı talihsiz açıklamalar duyuyorum. Çok da cevap vermeye gerek yok, kazanılan başarılar ortada. Kombine satışları ve taraftar desteği ortada. Bu takım uzun senelerdir kimsenin yapamadığını yapıyor. Geçmişteki yöneticilerimiz ve başkanlarımız buraya sahip çıktılar, şimdiki başkanımız ve yönetimimiz de öyle. Ben buraya geldiğimde Aziz başkan vardı, sonra Ali başkan geldi ve şimdi de Sadettin başkan var. Burayı hep en iyi şekilde tuttular. İnşallah devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.

TARIK BİBEROVİC: BÜTÜN KUPALARI KAZANABİLMEK İÇİN KARAKTERİMİ, ŞEREFİMİ ORTAYA KOYACAĞIM

Bütün kupaları kazanmak istediğini aktaran Tarık Biberovic, "Her finalin ayrı bir hikayesi var. Orada o kupayı alıp Türkiye'ye öyle dönmek istiyoruz. Buraya çok küçük yaşta geldim ve Fenerbahçe'nin bana verdiği hayatı hayal bile edemezdim. Şimdi sahip olduğum hayat için şükrediyorum. Bütün varlığımla bu takımı sahipleniyorum. Bütün kupaları kazanabilmek için karakterimi, şerefimi ortaya koyacağım. Burada olacağım her sene bunu yapacağım" dedi.

NICOLO MELLI: TÜM SEZON BOYUNCA PEŞİNDEN KOŞTUĞUMUZ HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ

Takımın tecrübeli ismi Nicolo Melli ise "Tüm sezon boyunca peşinden koştuğumuz hayali gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.

WADE BALDWIN: ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK KAZANMAK BAŞLI BAŞINA BİR HEDEF

Hedeflerinin üst üste ikinci kez EuroLeague kupasını kazanmak olduğunu dile getiren Wade Baldwin, "Bu kulüpte takım elbiseler aralık ayında hazırlanıyor. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken 2 maç daha var. Üst üste 2 şampiyonluk kazanmak başlı başına bir hedef. Ama benim için önemli olan, aslında bu ülkede oynamış harika birkaç ABD'li oyuncuyu takip edebilmekti. Shane Larkin'den bahsetmek istiyorum. Eğer iptal edilen sezon olmasaydı, Anadolu Efes'le 3 şampiyonluğu olabilirdi. Her sezon burada ayrı bir motivasyonunuz vardır" açıklamasını yaptı.

25 yaşındaki basketbolcu Talen Horton-Tucker ise önemli bir başarı elde ettiklerini ancak önlerinde kazanmaları gereken 2 maç daha olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı