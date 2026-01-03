Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko, kadrosunu Chris Silva transferiyle güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 - 2.03 - P) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır."

CHRIS SILVA KİMDİR?

19 Eylül 1996'da Gabon'un Libreville kentinde dünyaya gelen Chris Silva, 15 yaşında eğitim ve basketbol kariyeri için Amerika'ya gitti. Lise kariyerine Roselle Lisesi'nde başlayan Silva, son sınıfta eyalet şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

Lise sonrası South Carolina Gamecocks ile NCAA kariyerine adım atan Silva, 2017'de Final Four oynama başarısı yakalayan ekipte dikkat çekti. 2018'de Güneydoğu Konferansı'nda önemli bireysel ödüller kazanırken, savunmadaki etkinliğiyle öne çıktı.

NBA VE KULÜP KARİYERİ

Silva, 2019-20 sezonunda Miami Heat ile iki yönlü sözleşme imzaladı ve 2020 NBA Finalleri'nde Lakers'a karşı mücadele etti. Kariyerinde Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves ve Dallas Mavericks gibi NBA takımlarında da yer aldı. Ayrıca G-League ve Porto Riko ile İsrail'de farklı kulüplerde forma giydi.

AEK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

2025 yazında AEK ile sözleşme imzalayan Chris Silva, Yunanistan'daki performansıyla öne çıktı ve üç kez haftanın oyuncusu seçildi. 2025-26 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

GABON MİLLİ TAKIMI'NDA DA PARLADI

Gabon Milli Takımı formasıyla da etkili bir performans ortaya koyan Silva, FIBA AfroBasket Elemeleri'nde çıktığı üç maçta 25.0 sayı, 14.7 ribaund, 4.0 asist ve 29.3 verimlilik ortalamaları tutturdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MVP ÖDÜLÜ

Chris Silva, son olarak 2025-26 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması'nın en değerli oyuncusu seçilerek dikkatleri üzerine çekti.