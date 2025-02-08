AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Fenerbahçe Beko, Bursaspor Yörsan'ı Uzatmalarda Geçti

Fenerbahçe Beko, Bursaspor Yörsan'ı Uzatmalarda Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal süresi 88-88 biten karşılaşmada Bursaspor Yörsan'ı uzatmalarda 98-97 mağlup etti. Maç boyunca her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

Bursaspor Yörsan : Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic

Fenerbahçe Beko : Hayes 20, Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 44-43

3. Periyot: 62-59

Normal süre: 88-88

5 faulle çıkanlar: 39.25 Brown, 39.24 Sharma ( Bursaspor Yörsan )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 88-88 eşitlikle sonuçlanan maçta Bursaspor Yörsan'ı 98-97 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Ömer Utku Al, Sharma ve Michineau ile sayılar bulan Bursaspor Yörsan, ilk 5 dakikayı 14-12 önde kapattı. Ev sahibi ekibin tempolu oyununa Sertaç Şanlı, Guduric ve Mc Collum ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Melih Mahmutoğlu ve Melli'nin sayılarıyla hızlı başlayan Fenerbahçe Beko karşısında savunmadaki sertliği arttıran Bursaspor, Michineau ve Mutaf'la hücumda da etkili olunca 14. dakikada skoru lehine (33-32) çevirdi. Kalan süre iki takımın karşılıklı basketlerine sahne olurken, soyunma odasına Bursa temsilcisi 44-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte tempolu oyuna devam eden Bursaspor, Michineau ve Mutaf ikilisiyle set hücumlarıyla sayılar buldu ve 27. dakikada farkı 8'e (58-50) kadar çıkardı. Fenerbahçe Beko, ev sahibi ekibin iyi temposuna Hayes, Biberoviç ve Colson üzerinden skor üreterek cevap verse de final periyotuna Bursaspor'un 62-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Taraftarının yoğun desteğiyle baskıya devam eden Bursaspor, son 5 dakikaya 78-70 önde girmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren savunmadaki sertliği arttıran Fenerbahçe Beko, kenardan gelen oyuncularının da katkısıyla hücumda iyi işler yaptı ve son dakikaya eşitlikle gidildi: 84-84. Son hücumda 88-86 gerideyken maç topunu kullanan Bursaspor, Michineau'dan iki sayılık isabet buldu ve karşılaşma uzatmaya gitti: 88-88

Uzatma dakikalarını 5 faul alan Brown ve Sharma'dan yoksun oynayan Bursaspor Yörsan, buna rağmen dar rotasyonla son topa kadar mücadelesini sürdürse de bitime 11 saniye kala Hall ile basket bulan Fenerbahçe Beko, parkeden 98-97 galip ayrılanan taraf oldu.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
img

Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villanın akıbeti belli oldu
img

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
img

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Akıllara Sergen Yalçın'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.