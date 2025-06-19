Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seride farkı ikiye çıkardı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seride farkı ikiye çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

SERİDE DURUM 2-0 OLDU

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 84-76'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte serinin ilk maçında da rakibini 94-76 mağlup eden Sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe'de Khem Birch, kaydettiği 18 sayıyla takmının en skoreri oldu. Beşiktaş'ta Jonah Mathews'in 20 sayısı galibiyete yetmedi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü maç 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da bu kez Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Bakın neden
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZantini:

ne saçma bi sistem 4 maç ayıp ya bjk rezil oluyor 1 maç yap zaten FB şampiyon olacak ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu

Olcay Şahan yeni takımına 2 yıllık imzayı attı
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uyuyan çocuklarını bıçaklayıp kendini ağır yaraladı

Uyuyan çocuklarını bıçaklayıp kendini ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.