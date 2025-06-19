Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seride farkı ikiye çıkardı

Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

SERİDE DURUM 2-0 OLDU

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 84-76'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte serinin ilk maçında da rakibini 94-76 mağlup eden Sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe'de Khem Birch, kaydettiği 18 sayıyla takmının en skoreri oldu. Beşiktaş'ta Jonah Mathews'in 20 sayısı galibiyete yetmedi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü maç 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da bu kez Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.