Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol Maçı Öncesi Heyecanlı

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı oyuncuları Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen, Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Paris Basketbol maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Onuralp Bitim, Paris Basketbol karşılaşması için heyecanlandığını söyleyerek, "Sezonun ilk Avrupa Ligi maçına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Hem heyecanlı hem hazırız. Göğsümüzde Avrupa Ligi altın amblemiyle şampiyon bir takım olarak arka arkaya bunu yapmak için güzel bir şans var. Seyircimiz önünde oynamak bir lütuf. Onların desteğiyle elimizden geleni yapıp galibiyet almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Onuralp, "NBA'den kontratım varken göz sakatlığı yaşadım. Kendim ve alimle ilgili vermem gereken karar oldu, Avrupa'ya döndüm. Yaşım genç olduğu için uzun vadedeki planlara odaklandım. Bunların en önemlisi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe benim için bir tutku ve aşk. Her zaman oynamak istediğim, efsanesi olmak istediğim bir kulüp. Ben de Kadıköy doğumluyum. Olmam gereken yerdeyim." diye konuştu.

Tucker: "Her şey şu an iyi gidiyor"

ABD'li oyuncu Talen Horton-Tucker, Fenerbahçe Beko'ya gelişinde sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Bobby Dixon'ın etkisinin olduğunu kaydederek, "Dixon'la aynı bölgede büyüdüm. Buraya geliş gidişlerini takip ettim. Buranın tarihini, nasıl bir organizasyon olduğunu anlattı ve bu şekilde geldim." ifadelerini kullandı.

İlk Avrupa Ligi maçında taraftarlarla bir araya gelecekleri için heyecanlı olduğunu anlatan Horton-Tucker, adaptasyon sürecinin iyi gittiğini belirterek, "Şehre alışmaya çalışıyorum. Saat farkına yeni alışıyorum. Takım arkadaşlarım ve organizasyon adaptasyon sürecinde çok yardımcı oluyor. Ev bulmama da yardımcı oldular. Her şey şu an iyi gidiyor. Burada kişisel hedefim en iyi oyuncu olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki atmosferle ilgili konuşan Talen Horton-Tucker, "İnanılmazdı. Avrupa'daki ilk tecrübemdi. Oynamayı çok istemiştim. Çok güzel bir atmosferdi, taraftarlar her şeyin içindeydi." dedi.

Avrupa'ya gelişini yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü aktaran Horton-Tucker, "Kendimi buradaki maçlarla, buradaki oyuncularla kıyaslamak istiyorum. Amerika ve Avrupa arasındaki farkı test etmek istiyorum. Benim için yeni bir mücadele." ifadelerini kullandı.

Jantunen: "Fenerbahçe'nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum"

Mikael Jantunen ise Fenerbahçe Kulübünü çok eskiden beri bildiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum. Çok büyük bir tarihi var. Küçükken bazı futbol maçlarını izliyordum. Muazzam bir taraftarı var, bunu da Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında gördüm." şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Jantunen, "Takım arkadaşlarımla çalıştığım için çok mutluyum. Avrupa Ligi için çok heyecanlıyım. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Farklı beklentiler var ama kazanma zihniyeti her zaman aynıdır. Hazırlık sezonuna çok fazla katılamadığımız için halen öğrenmeye devam ediyoruz. Bu kadar yetenekli oyuncunun olması her şeyi kolaylaştırıyor. Avrupa Ligi'nde 2. yıl tecrübem başlıyor. Onun için de heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.