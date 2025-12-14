Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 83-83 sona eren karşılaşmada Anadolu Efes'i uzatma sonunda 97-94 yendi.
- Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle ligde üst üste 10. maçını kazandı.
- Anadolu Efes'te Şehmus Hazer, 31 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu ve kariyer rekorunu kırdı.
UZATMALARA GİDEN MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 83-83 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da büyük çekişmenin olduğu mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 97-94'lük skorla kazandı.
ÜST ÜSTE ONUNCU GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Pablo Laso'yu takımın başına getiren Anadolu Efes ise ligde üst üste 5. maçta mağlubiyet yaşadı.
EN SKORER İSİMLER
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, attığı 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Milli oyuncu Hall, 21 sayı ile takip etti. Anadolu Efes'te ise 31 sayı atan Şehmus Hazer, maçın en skorer ismi olurken, yıldız isim kariyer rekorunu da kırmayı başardı.