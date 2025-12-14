Haberler

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 83-83 sona eren karşılaşmada Anadolu Efes'i uzatma sonunda 97-94 yendi.

  • Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes'i uzatmalarda 97-94 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle ligde üst üste 10. maçını kazandı.
  • Anadolu Efes'te Şehmus Hazer, 31 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu ve kariyer rekorunu kırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

UZATMALARA GİDEN MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 83-83 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da büyük çekişmenin olduğu mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 97-94'lük skorla kazandı.

ÜST ÜSTE ONUNCU GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Pablo Laso'yu takımın başına getiren Anadolu Efes ise ligde üst üste 5. maçta mağlubiyet yaşadı.

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, attığı 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Milli oyuncu Hall, 21 sayı ile takip etti. Anadolu Efes'te ise 31 sayı atan Şehmus Hazer, maçın en skorer ismi olurken, yıldız isim kariyer rekorunu da kırmayı başardı.






