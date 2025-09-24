Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Şampiyon Oldu

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakadan 85-83'lük skorla galip ayrılan Fenerbahçe 8. kez kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle tamamlayan Devon Hall, 'En değerli oyuncu' seçilirken ödülünün sahibi oldu.

Beşiktaşlı oyuncuların madalyalarını almasının ardından şampiyon takım platforma geldi. Fenerbahçeli sporculara madalyalar Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri tarafından verilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti. Melih, kulübün yeni başkanı Sadettin Saran ve eski yönetici Sertaç Komsuoğlu'nu yanına çağırarak kupayı havaya kaldırdılar.

Şampiyonluk kupasına kavuşan sarı-lacivertliler büyük coşku yaşadı. - İSTANBUL