Haberler

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 yenerek 8. kez şampiyonluğa ulaştı. Devon Hall, 'En değerli oyuncu' seçildi ve kupa töreninde madalyalar dağıtıldı.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakadan 85-83'lük skorla galip ayrılan Fenerbahçe 8. kez kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle tamamlayan Devon Hall, 'En değerli oyuncu' seçilirken ödülünün sahibi oldu.

Beşiktaşlı oyuncuların madalyalarını almasının ardından şampiyon takım platforma geldi. Fenerbahçeli sporculara madalyalar Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri tarafından verilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti. Melih, kulübün yeni başkanı Sadettin Saran ve eski yönetici Sertaç Komsuoğlu'nu yanına çağırarak kupayı havaya kaldırdılar.

Şampiyonluk kupasına kavuşan sarı-lacivertliler büyük coşku yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir

Erdoğan'dan Macron'a dünyaya rahat bir nefes aldıracak öneri
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.