Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Boks Şampiyonası'nı takip etti
Kocaeli'nde devam eden Türkiye Boks Şampiyonası'nı izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sporcularla gurur duyduğunu belirtti ve destek vermek için şampiyonaya katıldığını ifade etti.

KOCAELİ'nde devam eden Türkiye Boks Şampiyonası'nı takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünya'da bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Sadettin Saran, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla devam eden şampiyonada mücadele veren Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek amacıyla alana geldi. Madalya alan Fenerbahçeli sporcularla hatıra fotoğrafı çekilerek kendilerini tebrik eden Saran, sporculara madalya takdiminde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, pırıl pırıl yetenekli gençlerin yanında olmak için bu gün şampiyonaya geldiklerini söyledi. Türkiye Boks Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldıklarına dikkat çeken Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünya'da bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saran, basın mensuplarının futbol takımının transferler çalışmalarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığıyla alakalı soru sorması üzerine "Konu bugün boks" cevabını verdi.

Ayrıca, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Saran'a plaket takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
