Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, FEGÜM'un düzenlediği etkinlikte şampiyonluk inancının devam ettiğini ifade etti. Etkinliğe katılan kulüp yöneticileri, Fenerbahçe'nin desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformunun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte şampiyonluğa inancının devam ettiğini söyledi.

Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'ndaki organizasyonda başkan Saran'ın yanı sıra kulüp yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen hazır bulundu.

Etkinliğe davet edilen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise önceden planlanmış programı sebebiyle organizasyona katılamayıp mesaj gönderdi.

"Cuma günü çok üzüldük"

Organizasyonda konuşan Sadettin Saran, düzenlenen etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gündemdeki iddiaya BDDK'dan net yanıt
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş