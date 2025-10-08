Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Yargıtay'a Ziyaret

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında karşılıklı hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaretler, Kerkez ile Şentürk'ün makamında gerçekleşti.

Sadettin Saran, ziyaretin ardından Ömer Kerkez'e imzalı Fenerbahçe forması takdim ederken Kerkez de Saran'a hediye takdiminde bulundu.

Saran ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile de bir araya geldi ve ziyaretin ardından birlikte fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
