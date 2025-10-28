Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Hakem Sevkine İlişkin Açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Hakem Sevkine İlişkin Açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen 152 hakemle ilgili yaptığı açıklamada, bu durumdan mutluluk duyduklarını ve daha fazla ismin ortaya çıkacağını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen 152 hakemin isminin açıklanmasına ilişkin "Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek." açıklamasını yaptı.

Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için organize edilen Cumhuriyet Konserleri'ne katılan Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gururlu olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Saran, "Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah nice seneler birlikte kutlarız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:

"Dün Gaziantep'te de benzer şeyler söyledim. Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek. Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına, Türk futbolunun tertemiz bir noktaya gelmesi adına hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacaktır."

Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilenler arasında yer almasına dair ise "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktanın yalnızca hakemlerle kalmayacağını vurgulayan Saran, acele etmemek gerektiğini dile getirdi.

Futbol takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:

"Çok zor süreçler atlattık. Divan kurulu, seçim, genel kurul derken azimle ilerliyoruz. Sevgi kazanacak ve gidişattan memnunuz. Uçaktaki görüntüleri ben izleyemedim. Hayat kısa, eğlenmeyi de bilmek lazım. İnsanlar kendini çok ciddiye almamalı. Eski bir sporcu olarak şunu söylüyorum, kazanmak tabii ki önemli ama takımın yüreğini ortaya koyması daha önemli. Bu beni çok mutlu ediyor ve bunu daha sık göreceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.