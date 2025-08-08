Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: 'Ego'ları Bir Kenara Bırakmalıyız

Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: 'Ego'ları Bir Kenara Bırakmalıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığı durumunda nasıl bir tutum alacağına dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi ve taraftarları bir araya getirme çağrısında bulunan Kutlualp, kulübün geleceği için ortak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

FENERBAHÇE Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması halinde nasıl bir tutum sergileyeceği yönündeki soruya, "Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı neyse o olsun" yanıtını verdi.

Seçim çalışmalarına Ankara'da başlayan Kutlualp, bir otelde taraftarlarla bir araya geldi, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun ciddi olduğunu belirten Kutlualp, "Yapılacak çok iş var ama artık hiçbir şeyi kimse tek başına başaramaz. Geldiğimiz noktada sihirbazlık da yetmez. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz çok zor" dedi.

Göreve gelmeleri durumunda oyuncu izleme ekibi kuracaklarını ve altyapıya önem vereceklerini belirten Kutlualp, kulüp ile taraftarlar arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sponsorlukların kulübün büyümesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Kutlualp, derneklerden maddi bir beklentilerinin olmayacağını da vurguladı.

'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRMÜYORUM'

Bir taraftarın, "Aziz Yıldırım aday olursa onunla birlikte mi hareket edersiniz, yoksa 'Ben sonuna kadar adayım' mı diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de önemli bir faktör. Seçime girerse mutlaka benimle görüşecektir. Zaten en son kendisi beni tekneye davet etti, birlikte gittik. Fenerbahçe'nin menfaati neyi gerektiriyorsa o olur. Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Hiçbir aday arasında ayrım yapmıyorum. Gerçekten tünelin ucunda ışık görmüyorum. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe kazansın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler

Tarihi anlaşmayı Trump duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan el sıkıştı
Özel'in 'İBB davası borsası' iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest

Özel'in işaret ettiği avukatla ilgili mahkemeden karar
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

Yumaklı, tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti: Teyakkuz halindeyiz
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.