Hakan Safi oyunu kullandı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Başkan adaylarından Hakan Safi de yoğun ilgiyle karşılaştı. Safi, kongre üyeleriyle de sohbet ettikten sonra sandığa yöneldi. Hakan Safi, saat 16.30 sıralarında de 34 numaralı sandıkta oyunu kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı