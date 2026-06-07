Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi oyunu kullandı
Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hakan Safi, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanındaki alanda 34 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve sonuçları beklemeye başladı.
FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de alana gelen başkan adayı Hakan Safi, saat 16.20'de oy kullanmaya geçti. Safi, 34 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı