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Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 Mağlup Etti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Mert Müldür, Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Ebosele), Opoku, Duarte, Operi, Umut Güneş (Dk. 59 Berat Özdemir), Kemen (Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 59 Figueiredo), Piatek

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos (Dk. 46 Osayi-Samuel), Skriniar, Kostic, İsmail Yüksek (Dk. 85 Oğuz Aydın ), Amrabat, Fred (Dk. 78 Szymanski), Tadic, Talisca (Dk. 84 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 71 En-Nesyri)

Goller: Dk. 44 Mert Müldür, Dk. 60 Skriniar, Dk. 86 En-Nesyri, Dk. 90+3 Oğuz Aydın ( Fenerbahçe ), Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 18 Amrabat, Dk. 24 Diego Carlos, Dk. 28 Talisca, Dk. 79 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe ), Dk. 29 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda Opoku'ya çarpan top, Dzeko'nun önünde kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından VAR, Opoku'ya çarpan topla ilgili potansiyel penaltı uyarısıyla hakem Burak Pakkan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen Pakkan, oyunun aut atışıyla başlamasına hükmetti.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Tadic ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda, defanstan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kale sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde rakiplerinin arasından çıkan Skriniar'ın şutunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2.

76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Piatek, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle gole engel oldu.

85. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, savunmadan dönen topu Oğuz Aydın kafayla tamamladı. Bu kez de kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada sarı-lacivertli ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağdan kazanılan kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kostic, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri, kafayla farkı 3'e çıkardı.

90+1. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Mert Müldür'ün uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Crespo, penaltı noktası üzerine çevirdi. Ömer Faruk Beyaz, gelişine bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-3.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tadic, iki rakibini geçerek sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden pasında Oğuz Aydın, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-4.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puana uzanmayı başardı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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