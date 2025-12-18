Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma üzerinden sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Takdim edilen formada, kamuoyunda "bahis skandalı" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli kulüp, iddialara yanıt verme gereği duydu.

KULÜPTEN NET MESAJ

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu formanın geçmişte futbolcular tarafından toplu şekilde imzalanmış, resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğu belirtildi. Açıklamada, formadaki imzaların herhangi bir adli süreçle ilişkilendirilemeyeceği vurgulanarak, bu yöndeki yorumların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA: STANDART BİR HATIRA FORMASIDIR

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır. Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez. Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir. Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.