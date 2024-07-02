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Fenerbahçe Avusturya'ya kampa gitti

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz şehrine geldi. Sarı-lacivertli ekip, Bad Waltersdorf bölgesinde 3 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe, kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi

Sezer AFŞAR / GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz şehrine geldi.

TSİ 11.40 dolaylarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak, TSİ 13.45'te Graz Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Tezahüratlarla terminalden çıkış yapan kafilede futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, taraftarların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmezken formaları imzaladı. Kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

13 Temmuz tarihine kadar Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf bölgesinde çalışmalarını sürdürecek olan sarı-lacivertli ekip, bu kampta 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

- 6 Temmuz Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe - Admira Wacker

- 10 Temmuz Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe - Hajduk Split

- 13 Temmuz Cumartesi:

19: 30 Fenerbahçe - Strasbourg

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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