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Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman salonda core çalışmalarıyla başlayıp sahada kuvvet ve pas oyunlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden günün ilk antrenmanı, dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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