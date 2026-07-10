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Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında core, kuvvet ve taktiksel çalışmalarla antrenman yaptı. Yarın Pogon Szczecin ile hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra sahada pas çalışmaları yaparken, idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TSİ 20.30'da Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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