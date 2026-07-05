Haberler

Fenerbahçe, Avusturya'da

Fenerbahçe, Avusturya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası'nda tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya hareket etti. Sarı-lacivertliler, Linz üzerinden Windischgarsten'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Bugün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-lacivertliler, 2 saat 15 dakika süren hava yolculuğunun ardından Linz Havalimanı'ndan kara yoluyla Windischgarsten'da kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk idmanını yarın yapacak.

Kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

Denize girme yasakları da fayda etmedi! Acı haber tez geldi

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Süper Lig devine geliyor! Transferin buradan iptal olması mucize gibi
İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta

İlhan Fakılı imzayı attı! İşte sözleşme süresi ve forma numarası
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...