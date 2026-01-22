UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 Aston Villa: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaştı. İlk yarıyı Aston Villa, Jadon Sancho'nun 25. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Youri Tielemans'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tyrone Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
10. dakikada Fred'in ceza yayının üstünden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.
20. dakikada Jhon Duran'ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Marco Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı kurtardı.
25. dakikada Matty Cash'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek'ten seken topu kale önünde Jadon Sancho, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1
42. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar ilerleyen Morgan Rogers, pasını ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Jadon Sancho'ya aktardı. Sancho'nun, kaleci Ederson'u çalımlayıp yaptığı vuruşta Milan Skriniar, meşin yuvarlağı çıkardı.
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Jhon Duran
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Haydar Karataş
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Lucas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendia, Ollie Watkins
Yedekler: Sam Proctor, James Wright, Ezri Konsa, Pau Torres, Andres Garcia, Ian Maatsen, Jamaldeen Jimoh, Amadou Onana, George Hemmings, Evann Guessand, Kadan Young
Teknik Direktör: Unai Emery
Gol: Jadon Sancho (dk. 25) (Aston Villa)
Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) - İSTANBUL