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Fenerbahçe arsaVev, Minsk'i 1-0 yenerek Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi

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Fenerbahçe arsaVev, Minsk'i 1-0 yenerek Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldi
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Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sarıyer'de oynanan maçta Busem Şeker 34. dakikada gol attı; kura çekimi 2 Ekim Cuma TSİ 13.00'te yapılacak.

FENERBAHÇE arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2'nci Ön Eleme Turu'nda deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i, 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe arsVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda Minsk'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, 34'üncü dakikada Busem Şeker'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi; yönetim kurulu üyesi Savaş Adalet ve Fenerbahçe arsaVev İcra Kurulu Başkanı Bülent Öztürk de tribünden takip etti. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi ise 2 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'te yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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