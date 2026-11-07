Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 90. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi

Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 90. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Galatasaray'ı 90. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. 8. maçında 7. galibiyetini alan Fenerbahçe 22 puana yükselip namağlup kaldı; ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray 21 puanda.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.
Bu sonuçla ligde çıktığı 8. maçta 7. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve namağlup ünvanını sürdürdü.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: AA