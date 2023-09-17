Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta goller Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Szymanski'den geldi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 70 Crespo), Fred, Cengiz Ünder (Dk. 5 İrfan Can Kahveci ), Szymanski (Dk. 89 Djiku), Tadic (Dk. 89 Kent), Dzeko

ANTALYASPOR: Helton - Bünyamin Balcı (Dk. 85 Assombalonga), Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 71 Safuri), Streek, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 58 Jehezkel), Saric, Larsson, Buksa

GOLLER: Dk. 45+1 Dzeko, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 80 Szymanski ( Fenerbahçe ) - Dk. 31 ve Dk. 64 Buksa ( Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Becao, Osayi, Crespo İsmail Kartal (Teknik direktör) ( Fenerbahçe ) - Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Jehezkel ( Antalyaspor )

üper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

5'inci dakikada Güray'ın sol kanattan açtığı ortada top ceza sahasındaki Erdoğan ile buluştu. Erdoğan'ın sağ çaprazdan çektiği şuta Van de Streek topuğuyla dokundu. Van de Streek'in dokunuşunun ardından kaleye giden topu Serdar Aziz çizgiden çıkardı.

9'uncu dakikada sağ kanattan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Dzeko'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

31'inci dakikada Van de Streek'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Buksa, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Buksa'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Van de Streek'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

45+1'inci dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında Serdar Aziz kafasıyla topu arkadaki Dzeko'ya aşırttı. Dzeko'nun kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce ofsayt kararı verdi ancak pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı çıktı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Dzeko'nun ortasını ceza sahası içindeki İrfan Can Kahveci'ye yaptı. İrfan Can Kahveci'nin arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

64'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jehezkel'in vuruşunda savunmadan seken top Buksa'nın önünde kaldı. Buksa'nın sert vuruşunda top kaleci Livakovic'in sağından ağlarla buluştu: 2-2.

69'uncu dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Tadic, ortasını penaltı noktasında İrfan Can Kahveci'ye açtı. İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

73'üncü dakikada Dzeko'nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Szymanski aşırtma vuruş denedi. Szymanski'nin vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

80'inci dakikada Fred sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu yakınındaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can Kahveci'nin pasında ise ceza sahası içindeki Szymanski topla buluştu. Szymanski'nin sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.