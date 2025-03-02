Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mert'in kafa vuruşunda kaleci Kenan son anda yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
69. dakikada kendi yarı alanından topu alan Talisca'nın, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içine girmek üzereyken savunmada Thalisson'un müdahalesi sonrası top, Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sol tarafından dışarıya çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Bilal Gölen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Alexander Djiku dk. 86), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski (Sofyan Amrabat dk. 80), Filip Kostic, Dusan Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 86), Youssef En-Nesyri (Anderson Talisca dk. 69), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 80)
Yedekler: Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin
Teknik Sorumlu: Salvatore Foti
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 72), Erdal Rakip (Oleksandr Petrusenko dk. 64), Soner Dikmen, Sander van de Streek (Moussa Djenepo dk. 87), Ramzi Safuri (Adolfo Gaic dk. 87), Sam Larsson, Jose Samudio (Andros Townsend dk. 72)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Mert Müldür (dk. 9), Dusan Tadic (dk. 26), Youssef En-Nesyri (dk. 30) (Fenerbahçe) - İSTANBUL