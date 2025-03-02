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Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 Geride Bıraktı

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı. Golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Dzeko'nun sol tarafta çizgiye indikten ortasında arka direkte bulunan Çağlar topu indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Tadic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Kenan'dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderdi. 3-0

43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada arka direkte bulunan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin

Teknik Sorumlu: Salvatore Foti

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Sander van de Streek, Ramzi Safuri, Sam Larsson, Jose Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaic, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Mert Müldür (dk. 9), Dusan Tadic (dk. 26), Youssef En-Nesyri (dk. 30) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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