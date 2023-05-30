Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Valencia ve Miha Zajc'ın golleriyle Fenerbahçe galip geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada orta sahada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ilerleyen Miha Zajc, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
67. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe ortasında Valencia'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
70. dakikada Arda Güler'in pasında topla ceza sahasına giren Miha Zajc'ın vuruşunda kaleci Leite ayaklarıyla topu kornere çeldi.
83. dakikada Nakajima'nın pasıyla topla buluşan Ghacha, rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.
85. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Joshua King'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
90+5. dakikada Ferdi'nin pasında topla ceza sahasına giren Miha Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Bozbey xx, Furkan Ürün xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 90 ?), Arda Güler xxx (Diego Rossi dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci xx (Emre Mor dk. 87 ?), Miha Zajc xxx, Michy Batshuayi xx (Joao Pedro dk. 68 xx), Enner Valencia xxx (Joshua King dk. 68 xx)
Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus
FTA Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Emrecan Uzunhan xx, Güray Vural xx, Fernando xx, Erdal Rakip x (Nakajima dk. 54 xx), Doğukan Sinik xx (Ghacha dk. 54 xx), Fredy xx, Sam Larsson xx (Alassane Ndao dk. 66 xx), Haji Wright xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Kudryashov, Ufuk Akyol
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Valencia (dk. 2), Miha Zajc (dk. 90+5) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) - İSTANBUL