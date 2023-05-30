Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Valencia ve Miha Zajc'ın golleriyle Fenerbahçe galip geldi.