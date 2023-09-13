Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman şut çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Milli takımlardan dönen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.