Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar
Discord'a erişim engeli kaldırıldı

Ünlü sosyal medya platformuna erişim engeli kaldırıldı
AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit

Fenerbahçe, Anderlecht ile Karşılaşıyor: Mourinho'nun Değişiklikleri Dikkat Çekti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçından sonra Anderlecht'e karşı 4 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında önemli bir mücadeleye çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre Anderlecht müsabakasına 4 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Savunmada sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek, şans bulurken; UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ın yerine Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel görev aldı. Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri de 11'de başladı. Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalar başlayan Mert Müldür, Belçika ekibine karşı kadroya yazıldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Jose Mourinho takımının başında yer aldı

Avrupa Ligi'nde son oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünden takip eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho bugün takımının başında saha kenarında yer aldı.

Medyadan yoğun ilgi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 16'sı yabancı toplam 234 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

Saracoğlu kapalı gişe

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
img

ABD'ye Kızıldeniz'de şok! Savaş gemisi kaza yaptı
img

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.