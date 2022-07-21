Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Dinamo Kiev ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Maça ilk 11 başlayan ve sonradan oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin performansı bir kesim Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirildi.

AMİGO'DAN TEHDİT MESAJI

Fenerbahçe amigosu Yücel, sosyal medya hesabından İrfan Can'ı hedef alarak, "İrfan Can, bu taraftarın senden beklentisini veremiyorsun. Ben, senin kim tarafından aklının çelindiğini ve nereye gitmek istediğini çok iyi biliyorum, aklını başına al ve formanın hakkını ver" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada oldukça tepki gördü.