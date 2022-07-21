Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi - Haberler

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Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Fenerbahçe, dün akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev 0-0 berabere kaldı. İrfan Can'ın performansı eleştiri konusu olurken, Fenerbahçe amigosu Yücel'den tehdit içerikli mesaj paylaşıldı. Bu mesaj taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Dinamo Kiev ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Maça ilk 11 başlayan ve sonradan oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin performansı bir kesim Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirildi.

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

AMİGO'DAN TEHDİT MESAJI

Fenerbahçe amigosu Yücel, sosyal medya hesabından İrfan Can'ı hedef alarak, "İrfan Can, bu taraftarın senden beklentisini veremiyorsun. Ben, senin kim tarafından aklının çelindiğini ve nereye gitmek istediğini çok iyi biliyorum, aklını başına al ve formanın hakkını ver" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada oldukça tepki gördü.

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Spor Haberler

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