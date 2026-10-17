Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup edip Galatasaray derbisi öncesi galibiyet aldı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Mason Greenwood'un ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı golü 40. dakikada Romelu Lukaku'nun ayağından buldu ve soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çkaran sarı-lacivertliler, 87. dakikada Vedat Muric ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, elde ettiği galibiyetle ligin 9. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral buldu.

Lukaku siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve oldukça istekli görünen tecrübeli oyuncu, 40. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Mert Hakan 568 gün sonra

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü.

Sarı-lacivertli formayla son olarak 28 Mart 2025 tarihinde deplasmandaki Bodrum FK müsabakasında forma giyen Mert Hakan, 568 gün sonra Alanyaspor karşısında 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu.

Mert Hakan, Kadıköy'de ise son olarak 16 Mart 2025 tarihinde Samsunspor'a karşı forma giymişti.

Penaltıdan yararlanamadı

Fenerbahçe, müsabakanın 18. dakikasında penaltı fırsatından yararlanamadı.

Sarı-lacivertliler, 16. dakikada Levent Mercan'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına 18. dakikada geçen Mason Greenwood'un vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında İrfan Can Kahveci topu filelere gönderdi ancak ihlal nedeniyle hakem golü geçerli saymadı.

İrfan Can'ın 3 golü geçerli sayılmadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında şanssız bir maç geçirdi.

Maçın 18 ve 47. dakikalarında 2 kez topu filelere gönderen İrfan Can'ın golleri VAR'dan döndü.

Tecrübeli oyuncu, 52. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ancak bu sefer de ofsayt kararı verildi.

Greenwood penaltıda etkisiz

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, bu sezon penaltı atışlarında etkisiz bir performans gösterdi.

Bu sezon penaltı noktasına 3. kez gelen Greenwood, bu penaltıların 2'sinden faydalanamadı.

Konyaspor karşısında 20. dakikada penaltı kaçıran Greenwood, Eyüpspor karşısında ise topu filelere göndermişti. İngiliz oyuncu, Alanyaspor karşısında da 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: AA