Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Üç Değişiklikle Çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor karşılaşmasında Trendyol Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor müsabakası 11'ine göre 2'si zorunlu olmak üzere 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde statü gereği forma giyemeyen Ederson ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Eğribayat ve Oğuz Aydın görev alırken, Mert Müldür'ün yerine de sakatlığını atlatan Nelson Semedo şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos tarihinde oynanması gereken ancak Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynadığı eleme müsabakası nedeniyle ertelenen maç tarihinden sonra kadroya dahil edilen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Ederson ve Rodrigo Becao statü gereği kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez'in ise tedavileri sürüyor.

Nelson Semedo, 21 gün sonra 11'de

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan 2. maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve daha sonrasında kas yaralanması tespit edilen Nelson Semedo, takıma döndü. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan ve Trabzonspor karşılaşmasında riske edilmeyen Portekizli futbolcu 21 gün sonra kadroya girerek ilk 11'de sahaya çıktı.

Mert Hakan Yandaş 165 gün sonra kadroda

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, uzun süren sakatlığının ardından takıma döndü. Mert Hakan, 6 Nisan'da oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer almıştı. 31 yaşındaki orta saha ilk olarak bilek sakatlığı yaşarken daha sonra enfeksiyon nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçirdi. Yeni sezon itibarıyla bireysel çalışmaları yapan Mert Hakan, sonrasında takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan, 165 gün sonra kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde; Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Cenk Tosun ise yedeklerde yer aldı. - İSTANBUL