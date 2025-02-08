Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Fenerbahçe Alanya'ya Geldi

Fenerbahçe Alanya'ya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarlar, takım otobüsünü sevgi gösterileriyle karşıladı.

Trendyol Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yarın saat 16.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'de hareket eden kafileyi, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda Alanya Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ve çok sayıda taraftarlar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratları eşliğinde takım otobüsün binen futbolcular, ardından Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Müstakbel eltisinden Beren Saat'e övgü dolu sözler
img

Aylar sonra takıma dönmek istedi, aldığı yanıtla yıkıldı
img

İran'da ilkleri yaşadılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.