Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır" dedi.

Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

RESMEN DUYURULDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

NE OLMUŞTU?

Jhon Duran, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Aston Villa'dan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 77 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi

Dünya sıralamasında Türkiye'den sadece o var! İşte en güvenli şehrimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundan çıkan 110 bin euro skandalında yeni detaylar

Baklava kutusunda 110 bin euro skandalında yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.