Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır" dedi.

Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

NE OLMUŞTU?

Jhon Duran, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Aston Villa'dan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 77 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.