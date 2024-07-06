Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
Fenerbahçe, Avusturya'da düzenlenen yeni sezon kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Admira Wacker'in golünü 7. dakikada Reinhard Young atarken, Fenerbahçe'nin golü 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltısından geldi.
Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.
BERABERE BİTTİ
Admira Wacker'in golü 7. dakikada Reinhard Young ile gelirken, Fenerbahçe bu gole 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle cevap verdi.
KANARYA İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK
Fenerbahçe, Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.