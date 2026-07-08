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Fenebahçe transferde Karşıyaka'ya Adem'in bonservisini ödedi

Fenebahçe transferde Karşıyaka'ya Adem'in bonservisini ödedi
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Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Karşıyaka’dan transfer ettiği 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt için 250 bin euroluk kalan bonservis bedelini ödedi. Genç futbolcu 5 yıllık sözleşmeyle sarı-lacivertli takıma katıldı.

SÜPER Lig'de teknik direktörlük görevine dönen İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde 3'üncü Lig'in köklü temsilcisi Karşıyaka'dan daha önce renklerine bağladığı 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un kalan bonservis ödemesini de yaptı. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan genç sağ kanat oyuncusu için Karşıyaka'yla transfer dönemi haricinde şubat ayında anlaşmaya varıp, 500 bin euro tutarındaki bonservisinin yarısını daha önce ödeyen sarı-lacivertliler, kalan 250 bin euro tutarındaki kısmı da yeşil-kırmızılılara yatırdı.

Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Adem, yeni takımıyla Avusturya kampında antrenmanları sürdürüyor. Karşıyaka yönetimi, Adem'in bonservisinden gelen 250 bin euronun 140 bin euroluk kısmıyla takıma geçen sezon mali destek veren eski yöneticilere olan borçları ödedi. Bu isimlerden yeni sezonda da destek alınması bekleniyor. Genç futbolcunun bonservisinin yüzde 10'u olan 50 bin euro ise Adem'i profesyonel yaparken verilen söz gereği eski takımı amatör ekiplerden Pınargücü'ne ödendi. Kalan 60 bin euronun ise futbol takımında teknik direktör Burhanettin Basatemür ve sözleşme yenilenen oyunculara peşinat olarak verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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