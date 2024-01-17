Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler kazandı.

LINCOLN HENRIQUE PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

BATSHUAYI 4 GOL ATTI

Temposunu hiç düşürmeyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Michy Batshuayi, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda sahneye çıkarak durumu 5-0 yaptı.

MERT HAKAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 81. dakikasında sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş Emre Mor'un şık dokunuşuyla boş kaleye topu yolladı ve maç 6-0 bitti.

FENERBAHÇE TURLADI

Rakibini 6-0 yenen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.