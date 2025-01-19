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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Yenerek Farkı Açtı

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Yenerek Farkı Açtı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. En-Nesyri'nin 2, Dzeko'nun 1 ve Cenk Tosun'un 1 golüyle galip gelen Fenerbahçe, maçta üstün bir performans sergiledi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor : Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 80 Aksel Aktaş), İzzet Çelik (Dk. 80 Bünyamin Balat), Maestro (Dk. 90+1 Burhan Ersoy), Yusuf Barası, Alioui (Dk. 46 Aimbetov)

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 66 Tadic), Fred, Szymanski, Kostic (Dk. 46 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Amrabat), En-Nesyri, Dzeko (Dk. 76 Cenk Tosun )

Goller: Dk. 69 ve 71 En-Nesyri, Dk. 74 Dzeko, Dk. 90+2 Cenk Tosun ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 56 Yusuf Barası ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 31 Djiku, Dk. 70 Jose Mourinho (Teknik direktör) ( Fenerbahçe ), Dk. 34 İzzet Çelik ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda, top direğe çarpıp ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, Fenerbahçe atağı başlarken İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.

69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

71. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Tadic'in ceza sahası içinde aşırtma ortasında kale sahasında yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meyin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

74. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

90+2. dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole ulaştı. Amrabat'ın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
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