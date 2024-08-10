Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Dzeko'nun golü ön plana çıktı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Dzeko'nun sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

57. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahasına ortasında En-Nesyri, arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 76), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu (Çağlar Söyüncü dk. 88), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Oğuz Aydın dk. 90), Tadic, Saint-Maximin (Bartuğ Elmaz dk. 76), Dzeko (En-Nesyri dk. 76)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Krunic, Becao

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev (Fougeu dk. 77), Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Tayfun Aydoğan (Alioui dk. 77), Yusuf Sarı (Bünyamin Balat dk. 65), Jose Rodriguez (Abdulsamet Burak dk. 77), Michut (Ali Yavuz Kol dk. 86), Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, Aymbetov, Aksel Aktaş, Shehu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Gol: Dzeko (dk. 34) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Jose Mourinho, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Maestro, Mohammadi (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması! Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında ve nereli? Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kariyeri…
title