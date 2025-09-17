Haberler

Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile 90+3'te yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ALANYASPOR GOLÜ BULDU

18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti.

ERTUĞRUL GOLE İZİN VERMEDİ

34. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına gelen Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere gönderdi.

TALISCA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın 54. dakikasındaFred, uzaklardan kaleyi denedi. Top Alanyaspor savunmasından döndü. Fenerbahçeliler bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR ile iletişim kurduktan sonra monitörüne giderek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 57. dakikadaki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Ertuğrul penaltıyı kurtardı.

Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

SEMEDO BERABERLİĞİ GETİRDİ

Son bölümde baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 73. dakikada buldu. Sol kanatta Levent Mercan'dan gelen ortada Nelson Semedo'nun uzak köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu.

EN-NESYRI ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, beraberlik golünden 3 dakika sonra öne geçti. Karşılaşmanın 76. dakikasında Archie Brown'ın ortasında Cenk Tosun kafayla En Nesyri'ye indirdi. En Nesyri topu müsait pozisyonda ağlara yolladı.

ALANYASPOR UZATMALARDA GOLÜ BULDU

Alanyaspor, 90+3'te skoru 2-2 yaptı. Yusuf'un kafasında İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topta topu elinde kaçırdı. Top ağlarla buluştu.

Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 11'e, Alanyaspor ise 8'e yükseltti. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Alanyaspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İlkin Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretindeki tavırları izleyenleri ikiye böldü

Sporu yine siyasete alet ettik: İzleyenleri ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıKerim Köroğlu:

Allah'ın Adaleti işte Haksız yere hakemler ile aldığınız puanlar böyle çıkar sizden Haksızlığın hak olduğunu iddia edenlersiniz

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri Sefünc:

bu başkan bu ego olduğu müddetçe fener hep yıkılı

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırico vercetti:

Maçı 1-0 dan 2-1 e getir üstüne penaltı kaçır 90 3 te gol ye 2-2 olsun 90 5 te de az kalsın gol geliodu alanyadan 3-2 bitiodu..paçayı zor kurtardılar..ayıp yahu..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

DERSİMSPOR BİLE ALANYAYI PARCALARDİ FENER YİNE HAYAL KİRİKLİGİ

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak:

bu yönetiminde bu futbolcularında ta aaaa....qqqq....

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! İlk fotoğraf geldi
Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor

Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaşça beyni yiyor
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Annesini bütün Türkiye tanıyor! Cinsiyet değiştirdi, işte son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.