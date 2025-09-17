Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ALANYASPOR GOLÜ BULDU

18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti.

ERTUĞRUL GOLE İZİN VERMEDİ

34. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına gelen Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere gönderdi.

TALISCA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın 54. dakikasındaFred, uzaklardan kaleyi denedi. Top Alanyaspor savunmasından döndü. Fenerbahçeliler bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR ile iletişim kurduktan sonra monitörüne giderek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 57. dakikadaki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Ertuğrul penaltıyı kurtardı.

SEMEDO BERABERLİĞİ GETİRDİ

Son bölümde baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 73. dakikada buldu. Sol kanatta Levent Mercan'dan gelen ortada Nelson Semedo'nun uzak köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu.

EN-NESYRI ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, beraberlik golünden 3 dakika sonra öne geçti. Karşılaşmanın 76. dakikasında Archie Brown'ın ortasında Cenk Tosun kafayla En Nesyri'ye indirdi. En Nesyri topu müsait pozisyonda ağlara yolladı.

ALANYASPOR UZATMALARDA GOLÜ BULDU

Alanyaspor, 90+3'te skoru 2-2 yaptı. Yusuf'un kafasında İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topta topu elinde kaçırdı. Top ağlarla buluştu.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 11'e, Alanyaspor ise 8'e yükseltti. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Alanyaspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.