'Fenerbahçe 2026'da şampiyon' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı

Fenerbahçe'nin performansına ilişkin daha önce yaptığı tahminlerle gündeme gelen astrolog Can Aydoğmuş, sarı-lacivertli ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından bir paylaşım daha yaptı. Aydoğmuş'un bu kez yönetimi hedef alan sözleri dikkat çekti.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Can Aydoğmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin 2025 yılının Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini ve sezon sonunda şampiyon olacağını öne sürmüştü. Bu tahminleriyle sık sık gündeme gelen Aydoğmuş, son gelişmeler sonrası yeniden konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN FORVETİ YOK"

Aydoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın gol yollarındaki sorunlarına dikkat çekti. Paylaşımında, "Fenerbahçeliler, bir takımın en önemli kişisi forvet yani gol atan oyuncusudur. Başkan ya da teknik direktör değil. Fenerbahçe'nin forveti yok, gol atacak oyuncusu yok" ifadelerini kullandı.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Sözlerinin devamında sert eleştirilerde bulunan Aydoğmuş, "Bence bunun sorumluları istifa etsin. Bir takımın forveti olmaz mı? Ocak ayından bu yana gol atacak oyuncu olmamasına rağmen elde edilen başarılar bile mucize" diyerek yönetime tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Aydoğmuş'un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar destek verirken bazıları ise eleştirilerde bulundu.