Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz: Süper Kupa maçına A takımla çıkılmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına A takımla çıkılması gerektiğini ifade ederek, " Fenerbahçe'ye A takım kadrosuyla çıkıp, kupayı müzemize taşıması yakışır "dedi.

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları maça sarı-lacivertlilerin U19 takımıyla çıkma kararını değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, Fenerbahçe için bir yarışma ve kupa varsa hedeflerinin kupaya uzanmak olduğunu belirterek, "Gelişen son olaylar karşısındaki tavrımız ve alınan kararlar, her zamanki gibi kişisel ego ve duyguların referans olduğu bir yansıma. Birçok kez yaşandığı üzere sonucunun nerelere ulaşabileceği saptanamamış söylem ve eylemler manzumesi var karşımızda. 117 yıllık Fenerbahçe camiası son yıllarda hesapsızca yapılan işlerin bir yenisiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 2 Nisan akşamı gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tarihte emsali görülmemiş bir gündemle, ligden çekilme yetkisi de dahil olmak üzere istenen yetki, büyük bir teveccühle verildi. Alınan yetkiye rağmen bu karar uygulanamadı. Zaten böyle bir şeyin düşünülmesi ve uygulanması baştan aşağı yanlıştı. Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa maçına U19 takımımızla çıkmak gibi, saçma, yanlış ve de herhangi bir amaca hizmet etmeyen ucube bir yol seçildi. Oysa ki, Fenerbahçe'ye bu maça A takım kadrosuyla çıkıp, mücadelesini verip, o kupayı müzemize taşıması yakışır. Çünkü ortada bir yarışma ve de kupa varsa, Fenerbahçe de o organizasyonun içindeyse, camia için hedef, kayıtsız şartsız o yarışı kazanıp, kupaya uzanmaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tarihinde yer almış insanlar olarak böyle bir durum karşısında dernek adına açıklama yapma gereğinin olduğunu söyleyen Şevket Yılmaz, "Bizler, Fenerbahçe tarihinde yer almış insanlar olarak, şampiyonluk rotasıyla çıkılan bu yolculukta eleştirilerle zaman yitirmeyelim dememize karşın, öylesine akıl almaz işler yapılıyor ki, susmak elde değil. 'İşte o sene, bu sene' dediğimiz şu sıralarda, kişisel egoların bu sürece zarar vermesine kayıtsız kalınmıyor. Bu noktada enerjimizi, bulduğu her fırsatta bizi sıkıntıya sokma eğilimindeki odaklar ve o odakların dümen suyunda yürüyen TFF yönetimine karşı kullanmamız gerektiğini vurguluyor, rahmetli gazeteci İslam Çupi ağabeyimizin sözleriyle nokta koymak istiyoruz; 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü, başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz' ifadelerini kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şevket Yılmaz Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title