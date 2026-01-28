Haberler

Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı Haber Videosunu İzle
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın sosyal medya paylaşımını beğendi. Duran'ın bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. İki futbolcunun çocukluk arkadaşı oldukları ve Duran'ın Asprilla'nın başarılarından gurur duyduğu biliniyor. Duran'ın bu jesti bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilirken, bazıları ise 'ezeli rekabet dostluğu bozmadı' şeklinde yorumladı.

  • Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Galatasaray'ın Yaser Asprilla için yaptığı sosyal medya paylaşımını beğendi.
  • Jhon Duran ile Yaser Asprilla'nın 9 yaşından bu yana arkadaş oldukları biliniyor.

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla için yaptığı sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

EZELİ REKABETİ UNUTTURAN BEĞENİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun takımla çıktığı ilk antrenmandan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı beğenen isim ise Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran oldu. Duran'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

ÇOCUKLUK ARKADAŞLIĞI DETAYI

Jhon Duran ile Yaser Asprilla'nın uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunuyor. Asprilla, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada Duran'dan bahsederek, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

TARAFTARLARDAN FARKLI YORUMLAR

Duran'ın Galatasaray paylaşımını beğenmesi bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekerken, bazı futbolseverler ise bu durumu "ezeli rekabet dostluğu bozmadı" şeklinde yorumladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tamam ikinci irfan can kahveci vakası hayırlı olsun. İrfan canı Fenerbahçe Galatasaray maçındaki Morinyonun Okan'ı yere düşürmesi sonrası irfan canın Okan'ın kolundan tutup kaldırmak istemesi sonrası bir daha ilk on bir yüzü görememişti.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı